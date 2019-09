Kako skuhati dober kompot

Ta bo v vas vzbudil nekaj nostalgije.

Verjetno kot pri večini: kompot ponese me do starih staršev in vrtca, ko so malice pri­pravljali še sami. Skuhati kompot se sliši enostavno, pa ni vedno tako, da v lonec damo nekaj sadja in zavremo. Kaj je potrebno za dober lonec kompota?

Izbrati moramo zrelo sadje, ga skrbno očistiti (jabolka so boljša in dajo več od sebe, če so olupljena). Ugotoviti moramo, katero sadje pomešati med seboj ter katere začimbe in koliko sladkorja dodati. Pri­pravi dajmo čas, torej pustimo, da kompot na srednji temperaturi vre tudi do 30 minut, nato ga pustimo počivati, da se okusi povežejo, kot rečemo, »usedejo«.

Namig: Zdaj jeseni je izbira velika, še posebno dober je kompot iz temnega sladkega grozdja, ki mu dodamo kaj osvežilnega, recimo limono ali kislo jabolko, malo klinčkov in po želji kolut ali dva svežega ingverja in malo brusnic.

Kompot iz sliv, jabolk in črnega grozdja

– 17 sliv

– jabolko

– grozd črnega domačega grozdja

– bio limona

– 15 mandljev brez lupine

– 4 klinčki

– 3 žlice sladkorja

– 2,3 l vode

Priprava

1. Vse sadje operemo, jabolka olupimo, slivam odstranimo peške, limono narežemo z lupino vred na kolute.

2. V posodo damo vse sestavine, dolijemo vodo in damo na ogenj. Pustimo, da rahlo vre vsaj 20 minut, nato ogenj ugasnemo in pustimo, da se kompot umiri.

3. Ponudimo hladnega ob pecivu ali samostojno.

Fotografija: Eva Legiša