Trend: Ne boste verjeli, kako se pravilno je ananas!

Ste tudi vi začudeni, zakaj se tega niste domislili že prej?

No, tudi če se posta ne držite, bo zaloga sezonskega sadja in zelenjave v času, ki prihaja, večja, zato bomo lahko večkrat posegli po svežih grižljajih. A ker obstajajo kraji, kjer je toplo vse leto, so v trgovinah skoraj vedno na voljo tudi uvoženi tropski sadeži. Gotovo imate radi mango, papajo in ananas. Prav slednji pa je v zadnjih dneh dvignil ogromno prahu na spletu.

Verjetno ste že slišali, da sočni sadež raste na precej nenavaden način in ananasova rastlina velikokrat odpre usta marsikateremu nepoznavalcu. Da si boste predstavljali, o čem govorimo, spodaj prilagamo fotografijo.

View this post on Instagram A post shared by Lisaaaa Bbbbb (@lisa_bainz_) on Oct 17, 2018 at 11:00am PDT

A tokrat začudenja ni sprožila rastlina, temveč način, kako enostavno si ta sadež lahko privoščimo. Ker ima precej zapleteno strukturo, se namreč velikokrat namučimo, preden je ta primeren za postrežbo. A kot so nam v teh dneh pokazala družbena omrežja, je stvar v resnici precej preprostejša, kot bi si mislili. Da namreč okusite sočno rumeno meso, ne potrebujete niti enega noža!

Gre za precej preprost postopek trganja sadeža, pri katerem meso enostavno povlečete s trde sredice. Najprej odstranite vrhnje zeleno perje, nato pa pri vrhu z roko povlečete za kos. Ta se bo od stebla odstranil v nekakšnem pravokotniku, seveda pa je pogoj za takšen način uživanja zrel sadež. Za lažjo predstavo pa si spodaj oglejte video.

View this post on Instagram A post shared by Ana Vanolli (@anasemgluten) on Mar 8, 2019 at 2:12pm PST

Preprosto kajne? Naj vam še povemo, da je po objavi tega videa, ki je čez noč postal viralen, splet postal prava ananasova klepetalnica. Ogromno ljudi je namreč pričelo objavljati videe, kjer začudeno poizkušajo sadež pojesti na zgoraj omenjen način. Večina jih je navdušena, prav vsi pa se sprašujejo, kako se tega niso spomnili prej. Ključnik z besedo ananas je na instagramu v zadnjih dneh močno pridobil na številčnosti, presegel je kar šest milijonov!

View this post on Instagram A post shared by @thehumanebeing on Mar 6, 2019 at 5:12am PST

Če imate radi ananas, ga boste v teh dneh gotovo kupili in poizkusili nov način uživanja, da pa boste kupili pravega, naj vam še namignemo, kako izbrati ravno prav zrel sadež. Ananas primite v roko, ga obrnite na glavo in povonjajte. Bolj močno kot diši, bolj je sadež zrel. Dodatni preizkus pa lahko opravite tudi tako, da z vrha odtrgate list iz ananasove perjanice. Če ga lahko odstranite brez posebnega truda, je tropski sadež ravno pravšnji za pokušino!

Oh, skoraj bi vam pozabili zaupati še eno ananasovo posebnost. Če je v vas vsaj malo vrtnarja, lahko rastlino vzgojite kar doma. V skodelico oziroma kozarec natočite vodo, vanjo pa postavite ananasove liste, kakor na fotografiji spodaj. Ko bo pognala korenine, novo rastlino presadite v zemljo in voila, že imate tropski sadež na svojem vrtu! No, vsaj teoretično.

View this post on Instagram A post shared by 에드워드스토어. (@edwardstore_) on Aug 14, 2018 at 1:14am PDT

Fotografija: Instagram, Getty Images