Na takšen način boste pripravili prave kremaste špagete carbonara

Carbonara nikakor niso špageti z omleto.

Carbonara je tista hvaležna omaka, za katero ne rabimo imeti polnega hladilnika sestavin, obenem pa lahko v njej izjemno uživamo. A le, če jo pripravimo na pravi način. Pri tej na videz preprosti jedi iz špagetov, jajc, sira in prekajene svinjine moramo biti namreč previdni in natančni, kajti tanka je meja med kremasto carbonara omako in ponesrečeno omleto na kupu špagetov, se strinjate?

V dobi internetne povezave nam na srečo na vsakem koraku lahko na pomoč priskoči google, a nekaj receptov je vedno dobro obvladati na pamet. Tako, da jih znate perfektno skuhati kar miže! Carbonara je eden takšnih, ki vam bo vedno prišel prav. In če boste res osvojili pripravo, boste navdušili vsakič, ko boste pred nekoga postavili krožnik, poln kremastih testenin.

A še prej morate poznati spodnja pravila.

Uporabite jajca sobne temperature

Če želite, da bo omaka svilnato gladka, ne smete uporabiti ohlajenih jajc, saj bodo ob stiku z vročimi špageti nemudoma zakrknila. In kot smo napisali že zgoraj, si omlete ne želimo.

Prevladujejo naj rumenjaki

Rumenjaki bodo omako naredili bolj kremasto, zaradi preveč beljakov pa se bo spremenila v zajtrk s špageti, popolnoma brez beljakov pa bo presuha. Najlažje vam bo, če se zato držite pravila, da na vsakih pet rumenjakov v omako dodate eno celo jajce.

Ne pozabite na vodo, v kateri ste kuhali špagete

V vodo, v kateri ste kuhali špagete, se je sprostil škrob, ki bo odlično povezal omako v kremasto teksturo. Ko precejate testenine, tako ne pozabite nekaj žlic vode prihraniti za kasneje, da jih dodate omaki.

Zmanjšajte temperaturo

Pravilna temperatura igra ključno vlogo pri pripravi carbonare. Preden testeninam dodate jajca in sir, morate plin popolnoma ugasniti. V nasprotnem primeru bodo jajca prehitro zakrknila in dobila teksturo trdokuhanih jajc. Vročina, ki jo oddajajo sveže kuhane testenine bo dovolj, da toplotno obdelate jajca in stopite sir.

Bodite hitri in spretni

Zelo pomembno je, da so vaše reakcije pri kuhanju te kultne omake hitre. Najbolje je, da še preden prižgete hladilnik, pripravite vse sestavine, naribate sir, ločite rumenjake in beljake. Ko boste v testenine stresli sir in jajca, boste morali hitro mešati, sicer omaka ne bo kremasta.

Pogrejte krožnik

Ta trik vam bo koristil tudi pri pripravi drugih jedi. Če vročo jed postrežete na hladen krožnik, se bo ta ohladila, omaka pa se lahko loči in izgubi popolno teksturo. Zato priporočamo, da preden postrežete jed, krožnik postavite v pečico – za nekaj minut na ne preveč visoko temperaturo, da se ogreje, preden ga obložite.

Ne pozabite na dodatke

Carbonara je že sama po sebi okusna jed, še boljša pa bo, če jo na koncu potresete s parmezanom, dodate malce svežega peteršilja, ali limonove lupinice. Bodite inovativni in poizkusite, kaj vse lahko potresete po vrhu.

Priporočamo vam še enega izmed receptov za carbonaro, ki ga obožujemo.

Vir: HuffPost

Fotografija: Getty Images