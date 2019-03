Ananasov kolač z belo čokolado

Kolač preproste priprave, ki tekne tako topel kot hladen. Zraven lahko ponudimo malce stepene sladke smetane ali vaniljev sladoled.

Sestavine

– pločevinka ananasa (3 koluti za dno pekača)

– 2 žlici rjavega sladkorja

– 60 g masla

– 4 žlice olja

– 100 g rjavega sladkorja

– zvitek vaniljevega sladkorja

– 2 jajci

– 0,5 dl tople vode

– 200–210 g bele moke (odvisno od velikosti jajc)

– žlička pecilnega praška

– 60 g nasekljane bele čokolade

– 60 g narezanih koščkov ananasa (dobro odcejenih)

Priprava

1. Pekač dobro namastimo z maslom in posujemo z 2 žlicama rjavega sladkorja. Po dnu razporedimo približno 3 kolute ananasa (prej jih dobro odcedimo na papirnati brisački).

2. V manjši kozici razpustimo maslo in olje. Postavimo na stran.

3. Rjavi sladkor, vaniljev sladkor in jajci penasto stepemo. Jajčni zmesi primešamo stopljeno maslo z oljem ter prilijemo še toplo vodo. Počasi in med mešanjem dodamo moko s pecilnim praš­kom. Na koncu ročno vmešamo še koščke bele čokolade in drobne koščke ananasa.

4. Maso vlijemo v priprav­ljen pekač in na 170 stopinj Celzija pečemo 35–40 minut. Pečen kolač pustimo stati 5 minut, nato ga previdno obrnemo na ravno desko (ananas bo zdaj na vrhu). Pustimo, da se ohladi. Narežemo na koščke in ponudimo.

Opomba: Če se nam kolač po vrhu malce dvigne, lahko po želji zgornji del porežemo.

Peče in fotografira Ana Bulat