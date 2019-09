Počasi kuhan goveji ragu, ki bo postal vaša stalnica

Natrgano meso se v skoraj kremni omaki odlično razume s tako rekoč vsako prilogo.

V tem kotlu bogatih okusov se odlično znajdejo tudi drugače prezrti kosi mesa. Zaradi žilavosti in vezivnega tkiva svoj prostor na naših krožnikih namreč le redko najdejo kosi tretje kategorije, kot so goveje prsi in vrat. Po dolgi in počasni kuhi se meso povsem zmehča in kar samo razpade, zato z lahkoto odstranimo neželene dele – tega bodo še posebno veseli tisti bolj izbirčne sorte. To natrgano meso je odlično z vsako prilogo – od kruha in kruhovih cmokov prek testenin, riža in krompirja do svaljkov in, seveda, bučnih žličnikov.

Kot prilogo priporočamo: Bučni žličniki s skuto

Midva se drživa najinih dveh zvestih litoželeznih posod – večja je ovalne oblike, manjša pa okrogle. Kakovostnejše so sicer kar drage, a so vredne svoje cene. Ob primerni uporabi bodo v njih kuhali še rodovi za nami. V taki kastroli se pri naju pogosto znajde kaka svinjska taca v družbi gomoljne zelenjave, pa tudi golaž je njen redni gost. V njej sva zakuhala juho in ustvarila račji konfit, pretekli mesec pa sva jo uporabila za cvrenje, saj zaradi debelih sten odlično zadržuje toploto. Klasike, kot so ričet, jota in polnjene paprike, pa so iz teh loncev sploh nepremagljive.

Najbolj prezrt kos mesa, ki pa ga midva vedno rada kupiva, so goveje prsi, ki jih Američani v obliki počasi dimljenega brisketa radi žvečijo v sendviču pastrami. Midva jih v mehkobo ravno tako prepričava z metodo »low’n’slow« – kuhanje v najinem zvestem piskru počasi in pri nizki temperaturi. Najbolj žalostno je, da je pri nas ta kravji kos tako prezrt, da ga marsikateri mesar nima niti zadaj, kaj šele v vitrini.

Sestavine

– 1,5 kg govedine (pleče, bočnik, vrat …)

– 2 žlički timijana

– 4 žlice olja

– 500 g pasiranega paradižnika

– 1 l jušne osnove

– 2 rdeči čebuli

– 5 strokov česna

– 300 ml suhega rdečega vina (npr. merlot)

– 2 žlički soli

– 5 sušenih paradižnikov

– 4 lovorovi listi

Priprava

1. Vsaka prava kuha se začne z motoviljenjem noža! Čebuli in sušene paradižnike nasekljamo na grobo, česen pa na fino.

2. Z mesa odrežemo odvečno maščobo. Če je naš kos zajeten, ga narežemo na 3–4 manjše. V velik lonec, primeren za pečico, zlijemo olje in ga močno segrejemo. Na visoki temperaturi popražimo meso z vseh strani, da dobi lepo rjavo barvo. Nato ga vzamemo ven in prihranimo na toplem.

3. Ogenj zmanjšamo in v pisker stresemo nasekljano rdečo čebulo. Pražimo jo 2 minuti. Dodamo nasekljane sušene paradižnike in česen ter pražimo še minuto. (Sušeni paradižniki so prave fabrike okusa, zato jih midva redno uporabljava kot osnovo za omake.)

4. V kastrolo vržemo timijan in zlijemo vino. Premešamo in kuhamo nekaj minut, da alkohol povre.

5. Prilijemo pasiran paradižnik in jušno osnovo. Premešamo, nato v temno kopel potunkamo kose mesa. Pokrijemo in postavimo v pečico, segreto na 180 stopinj. Kuhamo dve uri in pol, nakar lonec odkrijemo in kuhamo še 30 minut.

6. Iz posode poberemo kose mesa in jih z dvojimi vilicami z lahkoto natrgamo na laske. Odvečno maščobo in vezivno tkivo zavržemo. Natrgano meso vrnemo v posodo in ga zmešamo z omako. Solimo in popramo po okusu.

7. Če ga zakuhamo čez vikend, nas bo ragu z vedno boljšim okusom razveseljeval tja do četrtka, brez težav pa ga zamrznemo za slastno kosilo, ko bomo na tesnem s časom.

