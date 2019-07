Domača pica 2.0. Vse sestavine se dobijo pri nas, tudi burrata.

Dolgo sva bila prepričana, da je treba za res dobro pico prestopiti prag picerije. Za naju je prava pica namreč le neapeljskega tipa – krasi jo debel in puhast rob ter malo sestavin, ki pa so kakovostne. Da tako pico potegnemo iz domače pečice, moramo poznati nekaj trikov. Midva sva jih vestno nabirala kar lep čas. Največji izziv hišnega picopeka je testo in za najboljše rezultate moramo pečico prepričati, naj posnema krušno peč.

Zakaj mleko?

Pomemben dejavnik za mehko in okusno testo pa je tudi zamenjava vode za mleko. Čeprav bi marsikateri Italijan zbezljal že ob misli na mleko v testu za pico, se midva požvižgava na to. Mleko v testu pozitivno vpliva na njegove želene lastnosti, nežen mlečni okus pa je kot nalašč za pico, na kateri počiva burrata. Med nedavnim pohajkovanjem po Firencah sva namreč prvič naletela na pico, sredi katere je kraljevala burrata. Gre za žakeljček iz mocarele, ki v sredini skriva stracciatello – trakove mocarele v sladki smetani. Stopljena nežna burrata na pici je prava senzacija, ki jo je treba preizkusiti tudi v domači piceriji.

Pica z mlečnim testom in burrato

Mlečno testo

– 570 g gladke bele pšenične moke

– 350 ml mlačnega mleka, 3 žlice oljčnega olja

– zvrhana žlica sladkorja, vrečka suhega kvasa, 1–2 žlički soli

Omaka

– pločevinka paradižnikovih pelatov (priporočljivo san marzano)

– žlica oljčnega olja, 2 žlički česna v prahu, sol, poper

Nadev

– burrata, mocarela (ne iz slanice), bazilika

Priprava

1. Testo: Moko, kvas, olje, sladkor in sol vržemo v večjo skledo, nato pa se pridruži še mlačno mleko.

2. Če želimo pokuriti kako kalorijo, lahko zavihamo rokave in se gnetenja lotimo na lastne roke, tisti bolj leni pa taka opravila pustimo kuhinjskemu robotu. Testo gnetemo 10–15 minut, da postane svetleče se in gladko. Če se ga dotaknemo, ga ne sme nič ostati na prstu.

3. Zgneteno testo oblikujemo v kepo, vržemo v skledo in pomokamo, nato pa pokrijemo s toplo mokro krpo.

4. Testo naj vzhaja 1 uro, nakar ga razdelimo na 2–4 enake dele, odvisno od želene velikosti pice. Vsakega na hitro pregnetemo in oblikujemo v kepo.

6. Kepe postavimo na pomokan pladenj, jih pomokamo in pokrijemo s krpo.

7. Po 30 minutah vzhajanja je čakanja dovolj, končno se lahko lotimo pice!

8. Omaka: pelate nasekljamo ali zmečkamo kar s prsti. Zmešamo jih z oljčnim oljem in česnom v prahu. Solimo in popramo po okusu.

9. Peka: pri pici igra temperatura gromozansko vlogo in marsikateri obložen frizbi se v slabo ogreto pečico odpravi poln optimizma, ven pa pride poklapano gumijast in trd. Za popolno domačo pico si moramo priskrbeti kamen iz šamotne gline. Ta med peko ohranja visoko temperaturo, zato se testo speče hitro, izgubi pa malo vlage.

10. Kamen za peko postavimo v pečico vsaj 45 minut prej, pečico pa na ventilatorskem režimu nastavimo na najvišjo možno temperaturo.

11. Kamen 15 minut pred peko prestavimo na drugo najvišje vodilo in pečico pa nastavimo na funkcijo žar, na največjo moč.

12. Na dobro pomokano površino vržemo kepo testa in ga narahlo sploščimo v debel krog.

13. S členki določimo debelino roba pice tako, da z njimi odtisnemo kanalček približno 0,5–1 cm od roba.

14. Testo začnemo vleči od sredine navzven, nato pa ga malo zarotiramo in ponovimo vlečenje. Pazimo, da ostane rob čimbolj nedotaknjen.

15. Testo razvlečemo do enakomerne debeline dna, nato pa ga prenesemo na pomokan lopar za pico ali okroglo desko za rezanje.

16. Premažemo ga z nekaj žlicami omake za pico. Ne smemo pretiravati, saj bo pica že tako sočna zaradi burrate.

17. Mocarelo na grobo natrgamo in namečemo po omaki.

18. Nekaj listov bazilike razporedimo po pici.

19. Nastopil je trenutek resnice. Preden pico vstavimo v pečico, s tresenjem preverimo, ali lepo drsi po loparju. Z odločnim in sunkovitim gibom nazaj pico prenesemo na kamen, nato pa pečico brž zapremo.

20. Čas peke je odvisen od pečice, približno 2–5 minut. Ko začnejo mehurčki na mocareli rjaveti, na testu pa se pojavijo črne pike, je čas, da na sredo pice z lopatko previdno zvrnemo burrato. Počakamo še 15–30 sekund, da se malce stopi, in je peka končana. Po pečeni pici potresemo še sveže liste bazilike.

21. Preden v pečico spravimo novo pico, jo je priporočljivo pustiti 10 minut pri miru, da se kamen pod žarom spet močno segreje. Zažgano moko previdno pobrišemo s papirnato brisačko.

To je to! Čeprav je neučakanost na vrhuncu, je zaradi velike količine sira dobro počakati kako minuto, da se pica malce shladi. Ugriz v kos pice z burrato je vreden sleherne minute časa, ki ga vložimo vanjo.