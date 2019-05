Pregrešne pohane šnite

Ali če želite drugače … francoski opečenec!

Mednarodno imenovano francoski opečenec: french toast sodobno, v zgodovini pa od 14. stoletja znano kot tostées dorées ali pain perdu – izgubljeni kruh. Pri nas so to čisto navadne, ljube nam pohane šnite. In ne vemo, ali je ta recept bolj poklon francoski kuhinji ali spominu na otroštvo.

Preberite tudi: Brezmlečni francoski opečenec z javorjevim sirupom in malinami

Sestavine

– 6 jajc (lahko je tudi kakšno manj), 3,5 dl mleka ali smetane

– 2 žlici vaniljevega ekstrakta, pol žličke cimeta

– po ščep muškatnega oreščka in soli

– 6 debelejših rezin kruha, najbolje od prejšnjega dne

– 4 žlice masla, 4 žlice olja

– med, javorov sirup, čokoladni namaz po izbiri

Priprava

1. V primerno veliki skledi zmešajte jajca, smetano ali mleko, vaniljo, cimet, muškatni orešček in sol. Postavite na stran.

2. Rezine kruha v eni plasti razporedite v nižjo skledo. Prelijte jajčno mešanico po njih in pustite, da se deset minut vpija z ene strani, nato obrnite kruh na drugo stran.

3. Segrejte pečico na približno 120 stopinj; na rešetko položite peki papir.

4. Pol masla in olja razgrejte v ponvi na srednji temperaturi ter z obeh strani zlato opecite kruh, 2 do 3 minute na vsaki strani. Pečene preložite na rešetko in shranite v pečico, da bodo ostale tople.

5. Ponev obrišite, nato postopek ponovite z drugo polovico sestavin.

6. Postrezite toplo, z dodatkom po izbiri, recimo z banano in čokoladnim namazom tako kot na fotografiji, lahko pa samo z nekaj sladkorja v prahu, svežega sadja ali dobrega domačega medu.

Recept in fotografija: Ana Bulat

Poskusite še: pohane šnite z lisičkami