Slastne miške, narejene s sestavino, ki jo obožujete

Čisto preprost recept za miške, zanimiv pa je, ker se vanje namesto klasičnega jogurta vmeša skuta.

Valentinovo je švignilo mimo in zdaj že vsi govorijo o pustu. Predvsem o krofih, seveda, a mi smo se odločili, da zavijemo v drugo smer. Ko so v Biotehniškem centru Naklo ta teden pekli pustne dobrote, smo izbrali recept za miške, kajti te so čisto preproste za pripravo ter odlične tudi takrat, ko po hiši ne skakljajo male maškare.

Pri pripravi ocvrtega kvašenega peciva moramo biti pozorni na več stvari – tudi na kakovost moke, začne Kristina Frlic iz Biotehniškega centra Naklo, ki priporoča, da v trgovini izberemo posebno moko za krofe ali pa kako drugo vrsto boljše moke, ki vsebuje večje količine lepka: »Da se lepek razvije, je treba dobro mešati surovine in gnesti testo.«

Sestavine za 4 osebe

200 g moke

200 g pretlačene skute

2 jajci

6 g pecilnega praška

ščepec soli

1 žlica sladkorja v prahu

naribana limonina lupina

1–2 žlici kisle smetane

olje (za cvrtje), sladkor v prahu (za posipanje)

Priprava

1. Moko s pecilnim praškom presejemo v skledo. Dodamo vse sestavine za testo in s kuhalnico dobro premešamo. Testo naj počiva pol ure.

2. Potem v posodi segrejemo olje. Žličko pomočimo v vroče olje in iz sklede zajamemo testo (ne polne žličke – če bomo zajeli preveč testa, lahko sredina ostane surova!) ter ocvremo do lepe zlato rjavkaste barve.

3. Miške pobiramo s penovko in jih preložimo na krožnik, pokrit s papirjem za peko. Preden jih ponudimo, jih posujemo s sladkorjem v prahu.

Recept: Kristina Frlic in Miran Ahčin iz Biotehniškega centra Naklo

Fotografija: Dejan Javornik