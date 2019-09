VIDEO: Najboljše skutne rezine s hruškami po receptu Leaneen

Tokrat smo pekli in snemali z Nino Kastelic, ki je s svojimi sladicami obnorela Slovenijo.

Nina že od leta 2015, ko je na svojo spletno stran Leaneen, poimenovano po vzdevku iz šolskih dni, objavila svojo prvo jed, žanje le uspeh. Lahko bi rekli, da je fenomen, saj je edina, ki ji je v naši majhni deželi uspel tako množičen doseg s tematiko, usmerjeno predvsem na sladice. Če boste obiskali njen profil na facebooku ali instagramu, vam bo jasno, o čem pišemo. Ko objavi nov recept, se tukaj dobesedno ulijejo všečki in komentarji kot iz škafa. Zadnji recept za torto kinder bueno je tako prejel kar tisoč dvignjenih palcev, najava, da novembra prihaja knjiga z njenimi sladicami, pa skoraj tri tisoč. Za predstavo še ta podatek: njena stran je bila lanskega decembra deležna skupno šest milijonov klikov. Pa kje je že to in koliko jih je šele danes.

Kdo dela najboljše sladice v deželi tej?

Mlado in staro peče po njenih navodilih in tako daleč je že šlo, da sledilci njene ideje delijo tudi v drugih skupinah na družbenih omrežjih: »Ima kdo najbolši recept za linške oči?« se tukaj sprašujejo, pa že nekdo podeli povezavo na Nininega. »Kaj bi spekla za obiske?« Vprašanje je skorajda retorično, Leaneen ima najboljši recept za malinove rezine brez peke.

Kje pa je ključ tega uspeha? Če podrobno pogledamo, kaj pravzaprav Nina peče in ustvarja, ugotovimo, da so to izjemno preprosti recepti, sestavljeni iz izključno poznanih sestavin. Mi smo njeno delo označili za utelešenje nedeljske sladice. Veliko je peciv na kocke (te Slovenci res obožujemo in eno najbolj klikanih so prav jabolčne rezine s pudingom), sladic v kozarčku, čudovitih tort, ki jih lahko naredi vsak, pa tudi starih ali značilnih slovenskih receptov, ki nastajajo z njeno babico. Tako se trudi ohranjati več kot 50 let stare družinske sladkosti, svojemu bralcu pa postreže z odličnimi nasveti mame Ivane za buhteljne, potice, flancate, štruklje in podobne jedi. Nina je po izobrazbi namreč diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, kar se opazi prav pri njenem sodelovanju z »mamo«, kot ji reče, in idejah za izlete po Sloveniji, ki jih ob priliki opiše na blogu. »Doma sem na podeželju, kjer gospodinje rade in veliko pečejo, zato natanko vem, kaj si želijo,« meni Nina, ki je na spletni strani Leaneen ustvarila nekaj zares svojega, kar ji daje energijo in še več veselja do življenja, tudi takrat, ko je že zelo utrujena od vseh projektov in marketinga, s katerim se preživlja.

Za nas je spekla nekakšno pito, ki jo je poimenovala skutne rezine s hruškami. Oglejte si pripravo, spodaj pa si lahko preberete še podroben recept. Naj vam tekne!

—

Sestavine

Količina sestavin je primerna za pekač velikosti približno 20 x 30 cm.

Testo

– 360 bele gladke moke

– 20 g kakava

– 200 g masla

– 100 g sladkorja v prahu

– 4 rumenjaki

– 1 pecilni prašek

Skutni nadev s hruškami

– 750 g nepretlačene skute

– 120 g sladkorja v prahu

– 30 g vaniljevega sladkorja

– 3 beljaki

– 3 rumenjaki

– 4 do 5 sladkih in sočnih hrušk

Priprava

1. Moko zmešamo skupaj s pecilnim praškom in kakavom, dodamo sladkor v prahu, rumenjake in na kocke narezano maslo sobne temperature. Vse skupaj zgnetemo v gladko testo. Če je potrebno, dodamo še malo moke.

2. Testo razdelimo na dva dela in zavijemo v prozorno živilsko folijo. Enega damo v hladilnik, drugega pa v skrinjo za približno 45 minut.

3. Za nadev pomešamo skuto s polovico sladkorja v prahu, vaniljevim sladkorjem in rumenjaki. Beljake s preostalo polovico sladkorja v prahu stepemo v čvrst sneg in z lopatko narahlo primešamo skutnemu nadevu.

4. Pekač premažemo z maslom in posipamo z moko. Odvečno moko stresemo s pekača.

5. Testo, ki je bilo v hladilniku, razvaljamo na velikost pekača. To najlažje naredimo tako, da izrežemo peki papir v velikosti pekača, ga pomokamo in testo razvaljamo kar na peki papirju. Nato ga previdno prenesemo v pekač ter peki papir odstranimo.

6. Na testo nadevamo skutno kremo, jo poravnamo ter nanjo položimo koščke hrušk.

7. Drugi del testa vzamemo iz skrinje ter ga naribamo na vrh kreme s hruškami.

8. Rezine pečemo približno 40 do 45 minut (odvisno od pečice) pri 180 stopinjah.

Fotografije in video: Sonja Ravbar

