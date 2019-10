Na toliko časa bi morali oprati kuhinjsko krpo, pravijo mikrobiologi

Kuhinjske krpe so nadvse priročne, če pa jih ne menjamo dovolj redno, nam jo lahko pošteno zagodejo.

Vsak lastnik kuhinje ima gotovo tudi predal, poln kuhinjskih krp. Seveda, brez njih si pač ne predstavljamo, kako bi ohranjali red na kuhinjskem pultu. Najverjetneje sploh ne veste, kolikokrat dnevno poprimete za kakšno. Pa veste, na koliko dni jo zamenjate z novo?

V kuhinji je dosledno higiensko ravnanje še posebej pomembno, kot piše portal The Kitchn, pa je še posebej važno, da smo dosledni tudi pri redni menjavi kuhinjskih krp. Te so namreč pravi raj za naselitev in razmnoževanje bakterij, saj so večino časa vlažne, na njih pa je mogoče najti tudi kakšen ostanek hrane, katerega so bakterije še posebno vesele, pravijo mikrobiologi.

Odvisno, za kaj ste jo uporabili

»Kuhinjsko krpo je potrebno zamenjati vsake tri do pet dni, da se izognemo morebitnim okužbam. Število priporočenih dni se seveda še zmanjša, če smo se rokovali z bolj rizičnimi živili, kot so meso in jajca, nato pa uporabili kuhinjsko krpo. V takšnem primeru je namreč bolje, da jo zamenjamo kar takoj,« je za portal povedala doktorica znanosti in profesorica Elizabeth Hutchison. »Pogosta menjava krp je še posebej pomembna, če v gospodinjstvu živijo osebe, z oslabljenim imunskim sistemom, torej, če kuhate za majhne otroke ali ljudi visoke starosti,« še opozarja.

»Če ima krpa vonj, jo zamenjajte nemudoma,« priporoča mikrobiolog Don Schaffer. »Prav tako jo nemudoma zamenjajte, če je prišla v stik s surovim mesom. Drugače pa priporočam, da jo zamenjate vsakih nekaj dni.«

Pogostost uporabe pri potrebi po menjavi igra veliko vlogo. »Če krpo uporabljate le za brisanje čiste posode in jo nato posušite, ta ne predstavlja velike nevarnosti,« pravi doktor Don Schaffner, specialist za živilsko znanost. »Če ste s krpo brisali pult, je nevarnost že večja, če pa ste se z njo dotikali površin, kjer je bilo surovo meso ali pa moka, po uporabi nemudoma sodi v pralni stroj.«

Kot zlato pravilo bi torej lahko besede strokovnjakov povzeli takole. Kuhinjsko krpo, ki jo uporabljamo za vsakdanje brisanje pulta in posode, moramo zamenjati na tri do pet dni, seveda pa moramo paziti, da jo po uporabi razgrnemo, saj se bo le tako pravilno posušila. V primeru, da krpa oddaja neprijeten vonj ali pa smo jo uporabili pri pripravi surovega mesa in jajc, naj nemudoma roma v pralni stroj.

Foto: Getty Imegs