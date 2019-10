Maja Kumelj: S pitami obnorela Slovenijo

S pitami združi vse svoje veselje: do peke in kuhe, željo po ustvarjanju in kreativnosti, saj ponujajo neskončno različic. Sama se je v Ameriki zaljubila v njihove; že skoraj dve leti pa lahko Majine ameriške pite – pod imenom Pieshop – okušamo tudi pri nas.

Lahko bi rekli, da je ameriške sanje uresničila v domovini, Sloveniji. Novomeščanka se je namreč pred več kot desetimi leti odpravila v New York, kamor jo je gnala želja po make up karieri. Četudi je več let ličila, se je vedno bolj zaljubljala v peko in se v manjši butični trgovinici v Georgii, kjer je delala, naučila obvladati pite, kot tudi samega posla.

»Opazovala sem, srkala znanje, ves čas pa sem vedela, da bi tudi sama rada nekoč ustvarila nekaj svojega.« Ko je ugotovila, da so med njenimi računalniškimi zavihki le še kuharski blogi, odločitev med ličenjem in peko ni bila več težka. Decembra bo minilo dve leti, odkar je na novoletnem sejmu v domačem Novem mestu svoje pite prvič prodajala. Zdaj jo pite pod imenom Pieshop zaposlujejo ‘full-time’ kot v svojem besednjaku, ki je prepleten z angleškimi izrazi, pove nasmejana sogovornica, ki vse pite dela po naročilu, kmalu pa bo možna celo dostava po pošti.

Kaj dela ameriške drugačne od ‘naših’ pit?

»Razlika je že na pogled, v tipični okrogli obliki in velikosti, globini, kakor tudi v načinu priprave in strukturi pite,« pojasnjuje Maja. Pri nas so pite ‘bolj biskvitne’, sadje je vmes in je prekrito, ameriške pite pa so sestavljene iz školjke – ‘shella’, oziroma spodnjega dela testa, na katerem so različni nadevi. Pite so prekrite s celim testom ali drobljencem, tudi z značilno mrežo, kakor pri nas. Razlika je v sestavinah za testo, pojasni Maja, saj pri nas večinoma dodajajo pecilni prašek in jajca, ki jih v ameriških pitah, tudi njenih, ne najdete. Sestavine kupuje v Sloveniji, iz Amerike pa naroča le aluminijaste pekače, ki ostanejo strankam.

Priporočamo še: 12 idej za zaključevanje pit

Pita, ameriška potica

Če pri nas na praznični mizi ne sme manjkati potica, si v Ameriki praznika brez pite ni mogoče predstavljati. »Za različne praznike pečejo različne pite: za zahvalni dan ‘Thanksgiving day’ je na mizi bučna pita (pumpkin pie) ali pekanova (ameriški oreh), tudi s sladkim krompirjem. Za božič jedo pekanovo ali pa vedno priljubljeno jabolčno, za dan neodvisnosti ‘The fourth of July’ pa denimo borovničevo, saj je izbira pogojena tudi z letnim časom.«

Če si Slovenci potico praviloma privoščimo le ob največjih praznikih, Američani pite jedo dnevno, večkrat slane ali pa v sladko-slani kombinaciji, denimo z mesom. Pa je treba testo prilagoditi glede na to, ali pečemo sladke ali slane pite? Maja pravi, da ni nujno. »Američani tudi ne delajo povsem enakega testa, kot ga delam sama, saj gre za enega najbolj zahtevnih in zapletenih testov – veliko je prakse, pa se mi še zdaj kdaj ponesreči.«

Njeno testo je rahlo slano, a paše tako slanemu kot sladkemu nadevu. Samozavestno doda, da je njeno testo vrhunsko in ga ne želi menjati, kot tudi ne razkriva recepta zanj, kljub temu pa nam je zaupala nekaj namigov, kako ga pripraviti.

Skrivnost priprave najboljšega testa

»Večinoma je pri pripravi testa za katero koli pito najpomembneje, da so vse sestavine hladne. Preden se lotim testa, dam vse sestavine v zamrzovalnik. S tem dosežemo krhkost, plasti se lepo izoblikujejo, med tem ko je lahko toplo maslo razlog, da se pita ne speče dobro,« svetuje Maja.

Kako peči pite, je odvisno, za katero gre: sadne lahko spečemo v enem kosu, medtem ko kremne, za katere Maja uporablja piškotno testo, to speče posebej in nato napolni z nadevom in ohladi. Peče jih skoraj eno uro in poudari, da ravno prav globok pekač omogoča, da se pita enakomerno speče.

Kaj pa najbolj slastna jesenska pita?

Novomeščanka, ki je že čez lužo odprla podjetje in nudila cateringe, predvsem na slovenski ambasadi in konzulatu, za jesen priporoča pito s sladkim krompirjem ‘sweet potato casserole’. Google pod tem imenom ponudi jed, ki deluje kot pečena zloženka, na vrhu pa se bohotijo tudi rahlo zapečeni marshmallowsi in pekan orehi. »Tako je okusna, komaj čakam, da se je lotim – zdi se mi povsem jesenska in ne preveč sladka«.

»Pite so najboljša tolažba: razvedrijo nas, ko smo slabe volje in so smetana dobrega dne.« Majino srce je zagotovo v obliki pite. Tudi v prihodnje, ko si želi odpreti trgovinico s pitami – najprej v Novem mestu, potem v Ljubljani, morda še kje drugje, pravi, da ne bo širila ponudbe še z drugimi dobrotami. »Fokus bodo pite, potem mini pite, sladke, slane … zdi se mi, da ni potrebe po drugih stvareh, saj s pitami združim vse svoje veselje.«

Najbolj se prodaja čista klasika – jabolčna pita

Največ strank dobi od ust do ust, pa tudi prek instagrama, njen največji best seller pa je jabolčna pita (na fotografiji). Poleti je sicer prodala tudi veliko kremnih pit, kakršna je arašidova (preizkušeno odlična) in nutellina. Pa še to! Ste vedeli, da je lahko sadna pita dobra tudi deseti, enajsti dan? No, če seveda ‘zdrži’ pred lačnimi pogledi, nam je v smehu zaupala Maja.

Fotografije: Roman Šipič