Presenetljivi načini priprave jajc, ki si jih boste zaželeli za zajtrk

Včasih si mislimo, da smo jajca pripravili že na vse možne načine. Potem pa nas presenetijo Japonci, ki iz te vsakdanje sestavine ustvarijo povsem novo zgodbo.

Jajca ponavadi povezujemo z zajtrkom. Pečemo jih na oko, v omletah ali umešana. Dodajamo jim vse možne sestavine in težko bi rekli, da bi lahko zjutraj pripravili bolj zadovoljivo jed, ki bi nas ohranila site do kosila. Čeprav jih po svetu pripravljajo na različne načine, jajca v svoji osnovi večinoma vedno ostajajo temelj ravno prav kalorično bogatega jutranjega obroka.

To je sestavina, ki je vezivo marsikaterega kolača, palačink, narastkov in drugih jedi, ki jih pogosto pripravljamo, ko pa pokukamo k Japoncem, nas te presenetijo s čisto posebno pripravo. Njihova omleta namreč ni nič podobna naši. Ta namreč ni podobna palačinki in tudi slana ni. Pravzaprav ima nekoliko sladek okus, narejena pa je precej natančno in z veliko pozornosti na majhne detajle in končni izgled. Japonci so po slednjih lastnostih jedi seveda znani. Samo pomislimo na suši in podobne jedi, ki zahtevajo mikroskopsko natančnost ter ure in ure treninga.

V spodnjih video prispevkih, kakšne jedi s to priljubljeno osnovno sestavino lahko pripravite tudi sami doma. Presenečeni boste, kako okusne so japonske jajčne jedi, a šokirani, koliko potrpežljivosti zahteva njihova priprava.

Japonske jajčne rolice

To vrsto jajc boste velikokrat opazili poleg sushija, njena priprava pa je sledeča: potrebujete tri jajca, eno žlico mleka ali jogurta, čajno žlico sladkorja in nekaj ščepcev soli. Jajca ubijete in dobro razžvrkljate, nato pa jih (ne vse) zlijete na ponev. Ko se masa začne sprijemati, jo zavijete in pustite na koncu ponve, na preostali del pa zlijete še malo jajca, ponovite postopek in vse skupaj ponovno zavijete. Postopek ponavljate, dokler ne porabite vseh jajc, nato pa rulado zavijete v plastično folijo, da jo še malce oblikujete. Rulado nato razrežete in postrežete.

Jajčne vrtnice

Sprva priprava ni videti tako zahtevna. Jajca ubijete, prežvrkljate in precedite. Nato jih čisto na tanko spečete. Nato pa se prične postopek, podoben prepogibanju origamija. Zanj potrebujete oster nož, mirne živce in spretne prste, rezultat pa je čudovita jajčna roža.

Omleta, ki se razlije

Splet so pred časom preplavile posebne japonske omlete, ki se razlijejo, ko v njih zapičimo nož. Spletni hit pa ni ravno preprost za pripravo. Pod drobnogled bomo vzeli le pripravo jajca, ta pa je sledeča. Jajca razžvrkljamo, posolimo, nato pa segrejemo ponev. Vanjo vlijemo jajca in najprej počakamo, da se spodnja plast prične prijemati. Nato so potrebni spretni gibi zapestja, ki preostanek tekočega jajca spravijo na eno stran ponve, s paličicami pa si nato pomagamo tako, da spodnjo plast omlete prevrnemo čez tekoče jajce. Vse skupaj še malce obrnemo, da se omleta zapre in postavimo na krožnik.

Si upate? Če se boste za naslednji zajtrk lotili priprave katere od zgornjih jajčnih jedi, bomo zelo veseli vaših rezultatov v komentarjih na našem Facebook profilu. Predvsem smo radovedni, kako bodo videti vaše jajčne vrtnice!

Če pa boste jajčne eksperimente raje preskočili, preverite spodnje, nekoliko bolj običajne načine za pripravo jajc:

