Tako boste spekli najboljši jesenski krompir v oblicah

Tokrat ne bomo pripravljali ocvrtega ali praženega.

V Sloveniji pojemo veliko krompirja in če že ne med tednom, se vsaj ob vikendih znajde na našem krožniku. Priljubljen je predvsem zato, ker ga lahko pripravimo na nešteto možnih načinov, kombiniramo pa ga lahko z vsako sestavino iz hladilnika. No, skoraj vsako.

Zelo radi imamo pire, tudi pražen in ocvrt krompir. A čeprav obožujemo večne klasike, se razveselimo kakšnega novega načina, po katerem lahko skuhamo te okusne gomolje.

Pečen krompir nam seveda ni tuj, a navadno ga pripravimo narezanega na takšne ali drugačne kose. Jeseni pa se še posebej prileže pečen kar v celoti, z nekaj masla in začimb. Takšnega radi pripravljajo Angleži, na njihovih menijih pa ga boste našli pod imenom jacket potatoes. Kako pripraviti najboljši krompir v oblicah, preverite spodaj.

1. Zarežite ga

Ne, nikakor ne predlagamo, da gomolj razrežete na manjše kose, a če boste neolupljen krompir le porinili v pečico, bo ta zaradi pritiska slej ko prej eksplodiral. Zato v krompir, preden ga položite v pečico, z nožem zarežite nekaj za širino prsta globokih vzporednih ureznin, ki bodo preprečile eksplozijo, hkrati pa pomagale, da bo tekstura notranjosti krompirja bolj rahla. Naredite lahko tudi križno zarezo.

2. Pecite jih dlje, kot bi se vam zdelo normalno

Seveda imamo vsi radi hitro pripravljene jedi, da jih lahko čim prej pojemo, a včasih se za dober okus splača počakati malce dlje. Na portalu The Kitchn znana blogerka Joanna Goddard svetuje, da krompir pečete malce manj kot dve uri pri temperaturi 200 stopinj Celzija. Pri takšni temperaturi se gomolji namreč ne bodo zažgali, lupina pa se bo hrustljavo zapekla.

3. Krompir specite dvakrat

A na srečo ne dvakrat za dve uri. Ko je prva dolga peka mimo, krompir vzemite iz pečice ter previdno še globlje zarežite v ureznine, ki ste jih naredili pred peko. Nato krompirje vrnite v pečico ter jih pecite še dodatnih 10 minut. Tako bo notranjost krompirjev še posebej puhasta in lahkotna.

4. Pred postrežbo jih zabelite

Maščoba in sol poudarita okus in čeprav se nam morda zdi, da je okus krompirja precej nevtralen, boste ob dodatku zgornjih dveh sestavin občutili bogato razliko. Preden pečene krompirje postrežete, v razpoke porinite rezine masla, vse skupaj posolite in po želji popoprajte. Po vrhu lahko prelijete tudi kislo smetano, nadevate zeliščno skuto, potresete slanino ali sirom, zraven pa lahko postrežete praktično vse, kar imajo rade vaše brbončice.

Fotografije: Getty Images