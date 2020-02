Poklicali smo v New York. Natančneje v slaščičarno Eileen’s, kjer kraljuje sirčkova pita. No, cheesecake.

Sirčkova pita, sirov kolač, sirova torta in še kako ime bi se našlo. Ena najbolj razširjenih sladic je to in z neverjetno dolgo zgodovino, ki sega še v rimske čase: seveda ne v oblikah, o katerih govorimo danes, tudi reklo se ji ni vedno sirčkova pita.

Izraz sirov kolač je vzniknil sredi 15. stoletja, v srednjeveški angleški kuharski knjigi Forme of Cury. Znameniti mojster kuhinje Heston Blumenthal, ki se je zelo poglobil v zgodovinske jedi svojega naroda, zato vztrajno trdi, da gre za angleški izum. Ker pa okus, teksturo in sploh značaj tega recepta zdaj najbolj povezujemo s kremnim sirom, ki je nastal šele v sedemdesetih prejšnjega stoletja v ZDA, smo se tokrat sklenili po poduk o tej imenitni sladici ozreti čez lužo, tam je cheesecake skoraj zaščitni znak.

V polfinalu pete sezone ameriškega MasterChefa je sodnik Joe Bastianich dejal, da je ta pita v njegovem domačem mestu, New Yorku, sladica številka ena. Pri iskanju kultnih svetovnih jedi smo sledili njegovemu namigu in poiskali številko ena med vsemi newyorškimi sirčkovimi pitami.

Slaščičarna Eileen’s Special Cheesecake je institucija

Navezali smo stik s slaščičarno Eileen’s Special Cheesecake – tudi zato, ker je spletni magazin Food & Wine lani ocenil, da tu pečejo najboljše v Ameriki. Še več – zapisali so, da »ne moreš govoriti o cheesecaku iz New Yorka, ne da bi omenil Eileen«, ki je »institucija, saj že od leta 1975 v slaščičarni sredi Soha peče klasiko«. S to oceno so se že pred leti strinjali pri New York Timesu, kjer so med sedmimi izbranimi mestnimi slaščičarnami ravno Eileen’s postavili na vrh, zraven pa zapisali, da so pite iz ene od najbolj simpatičnih trgovin na Manhattnu »eterično lahke in ne preveč sladke«.

Kiosk uničen 11. septembra

Kdo je bila Eileen Avezzano, ki so ji v domačem mestu radi rekli kar kraljica sirč­kovih pit? »Zelo rada je pekla in tako je prijatelje večkrat razveselila s pito, pripravljeno po družinskem receptu. Potem so jo poskusili še drugi. Glas o njeni slaščici se je hitro razširil po mestu, povpraševanje je raslo in tako je leta 1975 na Manhattnu odprla slaščičarno. Bila je na odlični lokaciji, posel pa je cvetel tudi zaradi karizmatične lastnice. Slaščičarna je hitro postala prava uspešnica v soseski,« se k začetkom danes ozrejo v slaščičarni Eileen’s Special Cheesecake. Dodajo še, da je bila ulica, v kateri vsa ta leta stoji slaščičarna, »sprva zaspan predel Soha, zdaj pa je tu nadvse živahno stičišče ene najbolj priljubljenih newyorških sosesk«.

Leta 2000 je Eileen Avezzano kaka dva kilometra od slaščičarne odprla sladki kiosk, ki je stal med stolpnicama World Trade Centra. Tam je »turistom in zaposlenim v okoliških pisarnah vsako dopoldne prodajala svoje znamenite pite. Ko je bil 11. septembra njen kiosk uničen, je Eileen za reševalne ekipe takoj dostavila dobrote, ki so jih napekli v njeni pekarni na drugem koncu Manhattna.«

Pita z dolgo tradicijo

In kako to, da je značilna sladica New Yorka ravno cheesecake? »Ne vemo, zakaj je ravno ta pita postala značilna za naše mesto,« so za Odprto kuhinjo iskreno povedali v legendarni newyorški slaščičarni, ki je bila ena prvih, kjer so se usmerili na sirčkove pite. Zraven so dodali še zanimivost, saj so pojasnili, da ima takšna pita že zelo dolgo tradicijo, kajti »podobna sladica je že v antični Grčiji veljala za nasitno hrano, zato so jo pripravljali tudi za udeležence antičnih olimpijskih iger«.

Zatem se iz evropske preteklosti vrnejo v ne tako oddaljeno zgodovino New Yorka: »Lahko pa vam povemo, kako je nastala naša slaščičarna. Eileen je prvo sirčkovo pito, namenjeno za prodajo, spekla v domači kuhinji. To je bilo 1974, prodali pa so jo v lokalni delikatesi v Queensu. V tej delikatesi je sirč­kova pita hitro postala uspešnica, in ker je bilo povpraševanja vse več, je Eileen odprla slaščičarno na vogalu dveh ulic v Sohu.

Temu vogalu je vedno rekla naš srečni vogal. Tu smo ostali vse do danes, ko slaščičarno, pred katero se nenehno vije dolga vrsta strank, vodita njeni hčerki Holly Maloney in Bonnie Ponte. Povemo vam lahko tudi to, da Eileen pred smrtjo svoje mame, ki je umrla zelo zgodaj, pri 49 letih, niti enkrat ni spekla pite po starem receptu, ki je šel v njeni družini iz roda v rod.«

Uporabite vodno kopel!

Jasno, da ekipa slavne slaščičarne ne izda družinskega recepta. Na vprašanje, kakšna je klasična sirčkova pita, pa nam odgovorijo takole: »Osnovne sestavine so kremni sir, kisla smetana, jajca, sladkor, vanilja in limonov sok. Potem je tu še hrustljava skorjica, narejena iz mletih polnozrnatih piškotov z dodatkom masla.«

Kaj pa nasvet bralcem Odprte kuhinje, ki bi se peke slavne sladice lotili doma? »Najboljši nasvet, ki vam ga lahko damo, je, da jo pečemo v vodni kopeli – tako ne bo razpokala.«

Če zdajle že razmišljate, kako bi popestrili klasično sirčkovo pito, vam lahko povemo, da jo znajo v znameniti newyorški slaščičarni pripraviti v kar 40 različnih odtenkih, v njihovih vitrinah pa vsak delovni dan najdemo vsaj 25 različnih okusov.

Tu so le nekateri: najbolj slavna je klasična različica, ki ji po priljubljenosti sledi takšna z jagodnim prelivom. Spečejo tudi čokoladno-bananovo, borovničevo, marmorirano, z ananasom in takšno z ameriškimi orehi (pekan), potem so tu še pite z žametnim prelivom, piškoti oreo in malinami. Zanimivi se zdita tudi različica s slanim karamelom in takšna z bučami.

Cena? Skoraj sto dolarjev

Kaj pa cena? Za kultno sirčkovo pito je treba odšteti 85 dolarjev. Če se odločite za degustacijsko različico, ki združuje ducat različnih okusov, pa se cena močno približa dolarskemu stotaku. Saj res: ker v New Yorku uporabljajo kremni sir (sirček oziroma sirni namaz, ki ga lahko kupimo v čisto vsaki slovenski trgovini), ni dileme, o kakšni piti govorimo danes. Lahko pa kremni sir (ali recimo polovico količine iz recepta) nadomestite s skuto in temu primerno prilagodite ime svoje sladke stvaritve. Recept za sirčkovo pito po newyorško vas že čaka.

Fotografije: Arhiv slaščičarne Eileen’s Special Cheesecake, Getty Images