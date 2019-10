Govedina v omaki iz guinnessa

Popolna jed za hladne jesenske dni.

Postrezite s krompirjevim pirejem ali hrustljavim kruhom, lahko kot omako ali pa to govedino v omaki iz piva nadgradite in uporabite kot nadev za zelo okusno pito. Bodite pozorni na to, da bo meso res mehko, saj se večji kosi kuhajo dlje.

Sestavine

Za šest jedcev

1–2 veliki žlici olja

1 kg govejega plečeta

1 čebula, 2 stroka česna

2 korena, 2 stebli zelene

150 ml goveje jušne osnove

500 ml piva Guinness

sol in grobo mlet poper, lovorov list

30 g navadne moke



—

Priprava

1. V veliki posodi segrejemo olje in po etapah popečemo na kocke narezano meso. Popečeno prestavimo na krožnik. V posodo po potrebi dodamo še nekaj olja in na njem popražimo sesekljano čebulo in na grobo narezano korenje in zeleno. Nato v posodo vrnemo meso in dodamo sesekljan česen.

2. Meso zalijemo z jušno osnovo in pivom Guinness, dodamo lovorov list in začinimo. Pustimo rahlo vreti uro in pol, da tekočina nekoliko povre.

3. Če omaka ni dovolj gosta, odlijemo sok v drugo posodo. Nekaj ga nalijemo v manjšo ponev, premešamo z moko, segrejemo in pustimo vreti, da dobimo gladko kašasto zmes. Dodamo preostali sok. Spet pustimo rahlo vreti, da nastane gosta omaka, to pa spet prelijemo čez meso.

Recept in fotografija: Donal Skehan/Food Network