Indijski trpotec: Zdravju še bolj koristi, če ga vključimo v jedi, kot če ga uživamo samostojno

Odlično gostilo in vezivo ter rahljalno sredstvo, ki poskrbi še za urejeno prebavo, ugodno vpliva na raven holesterola in sladkorja v krvi oz. na krvni tlak in ima prebiotične učinke.

Spet ena novotarija, si mislim, ko mi je kolegica, strastna zagovornica zdravega življenja, navdušeno priporočala indijski trpotec ali latinsko Plantago psyllium.

Poleg tega, da ureja prebavo in ima še druge pozitivne učinke na zdravje, ga lahko uporabljaš tudi pri kuhanju (natančno ve, da ob omembi zdravja in kuhanja takoj našpičim ušesa). S tem me je prepričala, a vseeno se še sama pozanimam, kaj jo je tako prevzelo. Od dva do tri milimetre velika semena v semenski povrhnjici vsebujejo 10 – 12 % v vodi topne prehranske vlaknine, ki v stiku z vodo tvori gelu podobno strukturo (sluz). Uporabljamo lahko seme (celo ali zmleto) ali trpotčeve (zmlete) luščine, torej semensko povrhnjico oziroma ovojnico ali luščino, kar je podobno pšeničnim otrobom (indijski trpotec naj bi bil najbolj učinkovit zmlet, saj se iz celic semenske ovojnice tako izloči največ v vodi topne prehranske vlaknine, kar posledično pomeni tudi več sluzi).

Ureja prebavo

Glavna učinkovina indijskega trpotca je prav prehranska vlaknina, ki ob stiku s tekočino v prebavilih tvori sluz, ki posledično poveča volumen blata, kar spodbudi in pospeši črevesno peristaltiko (za zaprtje je najpogosteje krivo premalo prehranske vlaknine v prehrani, premajhen vnos tekočine in premalo gibanja). Zaradi blagega odvajalnega učinka uporabljamo indijski trpotec enako kot laneno seme. Seveda je zelo pomembno, da natančno preberemo navodila in se jih dosledno držimo; s količino indijskega trpotca namreč ne gre pretiravati, poleg tega pa je potrebno popiti precej več tekočine kot sicer (voda, mineralna voda ali nesladkan čaj).

Prebiotik

Katere blagodejne učinke še ima indijski trpotec, sem povprašala doc. dr. Evgena Benedika, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, ki je zaposlen na pediatrični kliniki v Ljubljani in biotehniški fakulteti v Ljubljani. Razložil je, da zaradi visoke vsebnosti vlaknine med drugim ugodno vpliva še na raven holesterola in sladkorja v krvi ter na krvni tlak (kljub temu pa naj se vsi, ki jemljejo zdravila, zlasti sladkorni bolniki, o urejanju prebave z indijskim trpotcem posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom), cenijo ga tudi zaradi prebiotičnih učinkov. »Indijski trpotec uporabljajo tudi ljudje, ki imajo težave s sindromom razdražljivega črevesa, in tisti, ki imajo kronično vnetno črevesno bolezen. Zaradi vseh prej naštetih razlogov se indijski trpotec, v obliki prehranskega dopolnila ali kot sestavina jedi, lahko v zmernih količinah uporablja tudi pri otrocih.«

Brez glutena

Zdravju naj bi še bolj koristil, če ga vključimo v jedi, kot če ga uživamo samostojno. Indijski trpotec v kuhinji uporabljamo tako kot semena chia. Je odlično gostilo in vezivo ter rahljalno sredstvo, saj skupaj s tekočino tvori želatinasto snov. Uporabimo ga recimo pri pripravi juh, polpet, palačink, sladic, smutijev, kruha, peciva, testenin. Ker ne vsebuje glutena, ga priporočajo za pripravo brezglutenskih jedi. Prav tako vsebuje zelo malo ogljikovih hidratov in je brez maščob ter sladkorja, zato velja za zdrav dodatek hrani, kar je dobra novica tudi za vse tiste, ki se trudijo shujšati.

Najpogosteje pri peki

Z nekaj truda na spletu in v priročnikih najdemo recepte za različne slane in sladke jedi; verjetno vas bo presenetilo, da je količina tekočine v primerjavi s količino indijskega trpotca (uporabljamo ga po gramih) kar velika, a upoštevati moramo, da se trpotec precej napne oziroma nabrekne.

Končno sem kupila zmlete luščine indijskega trpotca in ga preizkusila. Pregledala sem nekaj receptov, a sem se navodil držala le okvirno, saj vsakdo, ki ima nekaj kuharskih izkušenj in rad preizkuša novosti, kmalu sam ugotovi, koliko česa je treba dodati, da na koncu nastane nekaj okusnega. Indijski trpotec zdaj redno dodajam polpetam iz mesa in stročnic (med gnetenjem po masi posujem približno poravnano žlico zmletih luščin), piškotom brez pšenične moke, kruhu iz različnih polnovrednih mok, najbolj pa mi je všeč v palačinkah iz pirine moke.



Foto: Palačinke z dodatkom indijskega trpotca, prelite z doma narejenim čokoladno-lešnikovim namazom. Foto: Natalija Mljač

Pirine palačinke z indijskim trpotcem

Sestavine

– dve debeli jajci ali tri drobna

– 10 dkg polnozrnate pirine moke

– 3 dcl mleka

– poravnana žlica kokosovega sladkorja ali kokosovega sirupa

– nekaj zrn soli

– 5 gramov indijskega trpotca (sama uporabljam zmlete luščine)

– kokosova maščoba ali maslo ghee za pečenje

Palačinke z dodatkom indijskega trpotca običajno naredim iz polnozrnate pirine moke. Trpotec v maso vmešam nazadnje. Na začetku se zdi, da je tekočine preveč, a testo je čedalje bolj gosto in po 10 – 15 minutah počitka ravno pravšnje (vmes ga večkrat premešam). Palačinke z dodatkom indijskega trpotca so bolj rahle od običajnih. Če imate radi penaste, lahko del mleka zamenjate z mineralno vodo, beljak pa stepete posebej.

