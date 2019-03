Ješprenjčkova rižota s šparglji

Slastna rižotka iz bisernega ječmena, ki ji da več teksture in okusa kot klasični riž. V nežni pomladni kombinaciji špargljev in graha.

Biserni ješprenj je dodatno obdelan, brez trdega zunanjega ovoja, nekako obrušen. Zaradi te obdelave je kuhan hitreje in je malo manj žvečljiv. To je oblika, ki jo drugje po svetu bolj uporabljajo, po sestavi pa je precej podoben pšenici. Posebno je za rižote priljubljen v sosednji Italiji, ravno zato sva ga tudi midva izbrala za najin recept. V primerjavi z rižem je polnejšega okusa in teksture. Midva ga veliko uporabljava, tako v rižotah kot za prilogo drugim jedem in v enolončnicah.

Sestavine (za dva ali tri)

– 200 g bisernega ječmena

– 1 čebula, 3 stroki česna, peteršilj

– 0,5 l jušne osnove

– pest graha, pest špargljev

– sol, poper, parmezan, žlička masla

Priprava

1. Špargljem odrežemo trdi del stržena, ostanek narežemo na kolobarje. Vršičke prihranimo.

2. V posodi na žlici olja popražimo sesekljano čebulo, dodamo česen, špargljeve kolobarje in sesekljan peteršilj.

3. Biserni ječmen operemo pod tekočo vodo in dodamo v posodo. Zalijemo z jušno osnovo, zavremo in na majhnem ognju kuhamo 20–25 minut, dokler ni ječmen skoraj kuhan. V posodo dodamo zamrznjen grah in špargljeve vršičke, začinimo s soljo in poprom ter kuhamo še 5–10 minut, da se zelenjava zmehča in ječmen skuha.

4. V ječmen naribamo parmezan, dodamo žličko masla, vmešamo in postrežemo.

Recept in fotografija: Vibrant plate