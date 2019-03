Preprost recept iz knjige Cesarsko-kraljeva dunajska kuhinja.



Mnogi pravijo, da se jim saherjeva torta ne zdi posebej okusna. O okusih seveda ne kaže razpravljati, posebnost te sladice pa je, da naredi na jedca enkraten vtis. Kdor jo enkrat okusi, si bo za vedno zapomnil njen okus. Reiner Heilmann, direktor hotela Sacher in ob glavnem slaščičarju ter lastnici hotela eden od treh izbrancev, ki imajo dostop do recepta za torto (hranijo ga v trezorju), mi je s temi besedami opisal čar slovite torte: »Nežni čokoladni užitek, sočen zaradi čokoladne glazure, ne preveč sladek in s pikantno noto, ki jo daje marelična marmelada, pri čemer okus zaokroži še nesladkana sladka smetana, ki jo serviramo ob torti.« Tukaj je recept za saherjevo torto iz knjige Cesarsko-kraljeva dunajska kuhinja.

Sestavine

Biskvit

– 160 g čokolade

– 160 g masla

– 160 g sladkorja v prahu

– 160 g moke

– 6 jajc

Glazura

– 120 g jedilne čokolade

– 80 g masla

Dodatno še: marelična marmelada

Priprava

1. Čokolado damo v posodo in jo stopimo v ogreti pečici. (Namig uredništva: ker je podatek v knjigi preskop, da bi ga pravilno razumeli, predlagamo, da čokolado stopite nad vodno kopeljo kot ponavadi.)

2. V stopljeno čokolado vmešamo zmehčano in stepeno maslo. Vse skupaj mešamo tako dolgo, da se masa ohladi. Med stalnim mešanjem enega za drugim dodamo sladkor, moko, šest rumenjakov in na koncu šest stepenih beljakov.

3. Testo preložimo v tortni model, ki smo ga pred tem namazali z maslom in posuli z moko. Pečemo približno eno uro. (Uredništvo priporoča: pecite raje 45 minut pri 180 stopinjah.)

4. Z modela odstranimo obroč in počakamo, da se biskvit ohladi.

5. Biskvit premažemo z vrelo marelično marmelado. Ko se marmelada popolnoma ohladi, prelijemo torto s čokoladno glazuro: čokolado stopimo nad vodno kopeljo, vanjo gladko vmešamo maslo, nato pa z vlažnim nožem s čokolado na hitro premažemo torto.

Namig: Priporočamo, da delate s sestavinami sobne temperature. Biskvit lahko tudi prerežete in ga dodatno namažete z marelično marmelado.

Besedilo: Milan Ilić

Fotografija: Getty Images