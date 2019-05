Nikoli ne boste ugotovili, katera sestavina najbolj učinkovito odstranjuje vonjave iz pomivalnega stroja

Neprijetne vonjave boste odgnali z merico te kuhinjske sestavine.

Lahko bi rekli, da pomivalni stroji rešujejo življenja. No, morda ne življenj, gotovo pa lep odstotek njihovega časa. Ste kdaj računali, koliko bi ga potrebovali za pomivanje posode, če ne bi imeli pomivalca? Skratka, gotovo ga lahko označimo za enega boljših gospodinjskih izumov.

A čeprav je tako uporaben in priročen, pomivalni stroj kdaj povzroča tudi težave. Predvsem imamo v mislih neprijeten vonj, ki vsake toliko začne prihajati iz sicer čiste naprave. Težava seveda nastane zaradi ostankov hrane, ki se naberejo v odtoku, pa tudi usedlin, ki se odlagajo na stenah pomivalnega stroja. Vonj ni nič kaj prijeten, zato smo brskali za najboljšimi rešitvami, kako ga odstraniti.

In naleteli smo na nasvet, ki nas je prav zares presenetil. Nikoli si ne bi mislili, da lahko težavo reši živilo, ki ga imate gotovo doma. Najprej seveda nismo verjeli, kar smo prebrali, ko pa smo malce premislili in zadevo preizkusili, so stvari postale jasne in logične.

Cedevita?!

Neprijeten vonj iz pomivalnega stroja boste namreč najlažje pregnali in osvežili s pomočjo cedevite oziroma podobnega napitka v prahu. Zaradi visoke vsebnosti citronske kisline, ki bo odstranila usedline in ostanke hrane, ter močne arome, ki bo osvežila pomivalec, se lahko neprijetnega vonja s cedevito znebite z le enim pomivanjem. In ker je ta prašek odlično topljiv v vodi, se bo v pomivalcu odlično znašla.

Kakšen je postopek?

Ker je cedevita sladka, je seveda ne bomo mešali v poln pomivalni stroj, saj ne želimo, da pusti sledi na posodi. Uporabite jo, ko zaznate neprijeten vonj. V posodo za doziranje detergenta stresite merico cedevite, nato pa praznega prižgite, da se odvrti en program pomivanja. Ko boste vrata pomivalca zopet odprli, bo ta dišal po citrusih, neprijetnega vonja pa ne bo več.

Nasvet: Namesto cedevite lahko v pomivalni stroj stresete tudi citronsko kislino samo. Vonj bo morda manj intenziven, vseeno pa bo opravila svoje delo.

Vir: Food52

Fotografija: Getty Images