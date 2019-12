Čajne vrečke: Ko namesto čaja pijemo plastiko

Iz čajnih vrečk se v skodelico sprosti več milijard mikro- in nanoplastičnih delcev. Ti škodujejo našemu zdravju in okolju.

Pozimi si velikokrat pripravimo čaj. Njegova toplina nas pogreje, aroma pa nam prikliče spomine na prijetne večere pred kaminom. A vendar – kakšen čaj imate najraje? Domačega, ki ga morate odmeriti s čajno žlico, ali v vrečki, ki vam za pripravo ne vzame več kot en vdih časa?

Ste vedeli, da so čaji pakirani v kar štiri embalaže? Najprej morate odpreti kartonsko škatlico, ki je občasno zavita v plastični ovoj, potem vzeti vrečko s čajem, ki je običajno zapakirana v plastično ali papirnato embalažo, nazadnje pa imamo še čajno vrečko. Ta pa v sebi skriva več, kot smo pripravljeni sprejeti.

Ko v rokah držite čajno vrečko, se vam ne zdi, da je četrtina le-te narejene iz plastike. Vrečke so narejene iz abake (vlakna iz vrste banan, ki rastejo na Filipinih), ki ji je dodana posebna plastika (polipropilen). Mešanici abake in plastike pa so nato dodana še lesna vlakna, ki preprečijo, da bi se vrečka v vroči vodi razgradila. Polipropilen (plastika PP) vpliva na človeški enodokrini sistem, težave pa se pokažejo v obliki hormonskih motenj, težav s plodnostjo in drugih nevroloških težavah.

V skodelici čaja tisočkrat več plastičnih delcev kot v gramu soli

Raziskava objavljena v znanstvenem glasilu Environmental Science & Technology navaja, da se iz čajnih vrečk v vašo skodelico sprosti več milijard mikro- in nanoplastičnih delcev. Raziskovalci so ugotovili, da iz ene vrečke čaja v skodelici pristane okoli 11,6 milijarde mikroplastičnih delcev in 3,1 milijarde nanoplastičnih delcev. Količina je precej večja kot pa v drugih živilih, ki vsebujejo mikroplastiko. Na primer: v enem gramu kuhinjske soli je okoli 0,005 mikrogramov plastike; v eni skodelici čaja je tisočkrat več tovrstnih delcev.

Glede na količino čaja, ki ga običajno popijemo v zimskih dnevih, v naša telesa in okolje zaide ogromna količina mikro- in nanoplastični delcev. Nekateri proizvajalci čaja so vrečke s plastiko že zamenjali z biorazgradljivimi materiali (narejenimi iz škroba ali krompirja), vendar pa to ne pomeni, da čajne vrečke lahko odlagamo na domač kompost. Pri teh velja enako pravilo kot pri biorazgradljivih vrečkah: sodijo v poseben zabojnik za bioodpadke, ki jih ustrezno predelujejo samo na deponijah. Ali ne bi bilo enostavneje za biorazgradljive zamenjati vse čajne vrečke – se sprašujete? Proizvajalci odkimavajo in vztrajajo, da bi bilo to predrago.

Izberite domači čaj

Različni čaji dobro vplivajo na naše zdravje. Pomagajo nam v boju z aknami, slabim zadahom, prehladom, stresom in drugimi težavami. Kako jih uživati brez strahu pred plastiko? Najboljši čaji so naravni domači čaji, ki jih lahko kupimo shranjene v eno samo plastično embalažo ali papirnato vrečko. Za doziranje uporabimo posebna cedila, jajčke, sita, infuzerje ali filtre. Okus razsutih čajev naj bi bil boljši od tistih v vrečki, saj listi niso bili zmleti.

Naslovna fotografija: Getty Images