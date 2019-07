Kava res pomaga pri topljenju maščob? Preverili smo!

Kava pomaga pri izgubi maščob, pravi raziskava. Pa je to res? Preverili smo pri nutricistki Mojci Cepuš.

Ste danes že spili prvo skodelico kave? Marsikdo brez nje ne more začeti svojega dneva. Pijača, ki jo pijemo, da bi se zjutraj prebudili in popoldne ostali budni, pa naj ne bi le ohranjala bistre glave, ampak imela tudi marsikatero drugo pozitivno lastnost na naše telo.

Kava spada med bolj raziskana živila na svetu. Redno uživanje kave v določenih količinah se povezuje z zdravjem možganov, srčnožilnega sistema, nekaterimi oblikami raka, zdravjem kože, manjšo možnostjo za samomor … Pred kratkim pa so jo znanstveniki povezali tudi s topljenjem odvečnih maščob v telesu. Britanska raziskava, ki je bila objavljena v strokovnem časopisu Scientific Reports, namreč sugerira, naj bi nam pijača iz praženih zrn pomagala pri hujšanju.

Odlična novica kajne? A ker se vse skupaj sliši prelepo in preveč preprosto, da bi bilo res, smo se tezo odločili preveriti pri nutricistki Mojci Cepuš.

»Pražena kava pa vsebuje tudi akrilamid. International Agency for Research on Cancer (IARC) uvršča akrilamid v skupino 2A, kar pomeni verjetno kancerogeno za človeka. Kakorkoli, znanstveniki niso našli povezave med uživanjem kave in povečanim tveganjem za rakava obolenja, zato velja, da je zmerno pitje, to je dve skodelici na dan, za nas dobro,« najprej razloži Cepuševa.

Pa hujšanje?

»V zgoraj omenjeni raziskavi so se znanstveniki posvetili predvsem vplivu kofeina na rjavo maščobo, ki se od bele razlikuje predvsem po številu in velikosti maščobnih organelov ter številu mitohondrijev in kapilar v celici,« povzame nutricistka. »Kava se je v tej raziskavi pokazala kot aktivator rjave maščobe. Rjava maščobna celica ima sposobnost porabe sladkorja in maščobnih organelov za tvorjene toplote (termogeneza). Zardi te lastnosti se jo povezuje s hujšanjem. Sicer je do zdaj za znani aktivator rjave maščobe bil znan le mraz.« A sklepanje, da bomo s pitjem kave shujšali, bi bilo precej posplošeno in neznanstveno, je prepričana Cepuševa.

»Z gotovostjo lahko trdim, saj tako kaže moja praksa: osebe, ki pijejo kavo, hujšajo enako uspešno kot tiste, ki kave ne pijejo,« nadaljuje nutricistka.

Kaj nam to pove? Kava ima na celičnem nivoju vpliv na naše telo, ki lahko pripomore k bolj učinkoviti porabi energije, vendar je v proces hujšanja vpleteno mnogo dejavnikov, ki so izjemnega pomena in brez katerih je hujšanje nemogoče. Mojca Cepuš nam za primer našteje le nekatere: omejen kalorični vnos, dovolj spanja, redni obroki, vnos zadostnih mineralov in vitaminov v telo …

»Kot je vedno v znanosti, bo tudi na to temo potrebno narediti še kar precej raziskav, preden bi lahko trdili, da se bomo s kavo uspešno borili proti epidemiji debelosti,« je prepričana nutricistka. »Težava, ki jo vidim zdaj, je predvsem v tem, da imamo rjave maščobe v telesu zelo malo, ne vemo kakšna količina kave naj bi imela optimalen učinek na termogenezo. Ali večje količine povečajo učinek ali se telo preprosto navadi na kavo in učinek izgine,« se sprašuje.

Čeprav skodelica kave na dan tako še ne bo zagotovila popolne postave, zaključujemo rjavi pijači v prid. »Kava je odlično živilo, saj se ob njej družimo, kar je vsekakor dobro za splošno počutje. In če je ne izkoriščamo, ampak jo pijemo po pameti, ima tudi nekaj zelo ugodnih učinkov na naše fizično telo,« zaključi Cepuševa.

Fotografija: Getty Images