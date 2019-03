Špageti z bolonjsko omako ne obstajajo, pravi župan Bologne

Župan Bologne je pred kratkim svetu zatrdil, da obožujemo napačno jed.

Pri takšnem naslovu je gotovo zastrigel z ušesi marsikateri oboževalec testenin. Špageti z bolonjsko omako so vendarle klasika in čeprav ima vsako gospodinjstvo svoj recept in posebno skrivno sestavino, ki je ključna, naj bi obstajal en način, kako priti do te slavne jedi iz Bologne.

A kot na twitterju pravi bolonjski župan Virginio Merola, špageti po bolonjsko sploh niso jed in bolonjski omaki v Bologni ne pravijo bolonjska omaka. Paradižnikova omaka z mletim mesom se nikoli ne uživa v družbi špagetov, temveč širokih rezancev (fettucine).

Merola je pred kratkim medijem namreč zatrdil, da cel svet živi v zmoti. Z namenom, da bi ozavestil ljudi in zaščitil lokalno kulinarično dediščino, se je Virginio tako lotil dela in pričel zbirati fotografije napak z vsega sveta.

Zbrane jedi, za katere pravi, da nikakor niso lokalna jed (ko ste pri njih, raje iščite torteline in mortadelo, pravi), pa niso niti približek raguju, kot paradižnikovi omaki z mletim mesom v resnici pravijo v Bologni. Da svetu pokaže, v kakšni zmoti živimo, bo zbrane fotografije svetovnih različic špagetov po bolonjsko nato pokazal na razstavi. Ogledali si jo bomo lahko v največjem kulinaričnem tematskem parku na svetu, to je FICO Eataly World.

Fotografija: Getty Images