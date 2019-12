Za še več dobrih sirov na naših mizah

Siri so veliko več kot le izbran dodatek na dobro obloženi mizi, so večplastne dobrote, ki naše brbončice v le nekaj grižljajih zapeljejo na doživeto popotovanje po zemljevidu različnih kulinaričnih kultur.

Na slovenskih mizah se siri še vedno preveč pogosto sramežljivo skrivajo v ozadju, čeprav je nešteto priložnosti, ko bi jim lahko zaupali glavno vlogo. Priložnost za več kreativnih sirnih idej lahko izkoristimo že v letošnjem dobre hrane polnem veselem decembru.

Siroljubove sirne plošče, ujete v objektiv kulinaričnega fotografa Mihe Bratine.

V Ljubljanskih mlekarnah so zato na pobudo ozaveščenih kupcev razvili priložnostno znamko Siroljub, ki bo slovenskim kupcem razkrivala zgodbe skrbno izbrane ponudbe kakovostnih sirov, ki jih boste pod Siroljubovo oznako našli v vseh večjih slovenskih trgovinah. Namen Siroljuba je poleg bogatenja ponudbe tudi v ozaveščanju in prepoznavanju priložnosti za še večje vključevanje kakovostnih sirov v vsakdanje življenje vseh Slovencev, ki jih zanimajo bogati okusi in raznovrstnost na njihovih družinskih mizah.

Med bogato ponudbo sirov, označenih z napisom Siroljub priporoča, boste poleg že znanih Présidentovih francoskih mojstrovin, kot je Président Brie, našli tudi druge sire, kot sta Jošt Premium Gauda in Jošt Premium Iberski.

Istara P’tit Basque, novost na slovenskem trgu

Sidrišče vsebin o sirih je spletna stran siroljub.si, na kateri se bo odpirala zakladnica znanja o sirih, nadgrajena z vsakdanjimi praktičnimi nasveti in odličnimi recepti s siri v glavni vlogi, ki jih v sodelovanju s strokovnjaki iz Ljubljanskih mlekarn pripravlja uredniška ekipa priznane revije Dober tek. Na spletni strani bomo razkrivali tudi neomejene priložnosti za kombinacije s siri, rdeča nit pripovedovanja zgodb pa bo sledila sezonskim značilnostim in ponudbi.

Foto: Miha Bratina; Ljubljanske mlekarne