Makaroni s sirovo omako iz pečice

Znameniti Mac’n’cheese.

Prejšnji teden smo pisali o tem, da niso vse testenine primerne za vse omake. Kako jih kombiniramo, lahko berete tukaj. Prav gotovo pa so makaroni tisti, ki jih najpogosteje najdemo v kombinaciji s sirovo omako. Takšno svileno in gosto. Mmm!

Priprava 15 minut, čas peke 25–30 minut.

Sestavine

– 500 g makaronov

– 2 žlici masla in še 1 za posip

– 3–4 žlice moke, liter mleka

– žlička gorčice

– 500 g sira cheddar ali gavda

– lovorjev list, sol, poper

– 3 žlice krušnih drobtin

Priprava

1. Pečico vklopimo na 180 stopinj, pripravimo tudi pravokoten pekač za narastke. Sir naribamo.

2. V večjem loncu pristavimo vodo. Ko zavre, jo solimo in v krop stresemo testenine. Skuhamo jih napol ali kvečjemu al dente, nato jih odcedimo in prihranimo.

3. Že med kuhanjem testenin v kozici segrejemo 2 žlici masla, dodamo moko in z metlico krepko mešamo. Počasi prilivamo mleko, mešamo, začinimo z lovorjem, gorčico in kuhamo 5 minut, da se omaka lepo zgosti. Potem odstranimo lovor in v bešamel postopno vmešamo nariban sir ter vsakokrat počakamo, da se raztopi. Nazadnje solimo in popramo po okusu.

4. V pekač naložimo kuhane testenine, vse skupaj pa prelijemo s sirovim bešamelom. Premešamo.

5. Posebej na hitro segrejemo maslo z drobtinami in jih potresemo po makaronih.

6. Model porinemo v pečico za 25–30 minut in makaroni so nared.

Namig: Ponudimo s sezonsko solato, na primer zeljno.

