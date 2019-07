Najboljši recept za testenine iz treh sestavin, ki jih obožujejo Rimljani

Te testenine pa boste zaradi preproste priprave in odličnega okusa oboževali tudi vi.

Na našem tedenskem meniju se pogosto znajdejo testenine. Ker omogočajo nešteto kombinacij, se nanje najprej spomnimo, ko razmišljamo, kaj bi na hitro pripravili za kosilo.

Testenine lahko skuhamo na sto in en način, nekatere jedi z njimi pa so tiste klasike, ki jih v restavracijah srečamo največkrat. Če ste že bili v Italiji, ste gotovo že poizkusili marsikatero, če pa ste obiskali Rim, ste v meniju gotovo naleteli na testenine cacio e pepe. Jih poznate? Rimljani jih naravnost obožujejo, mi pa tudi.

Cacio e pepe je klasika moderne italijanske kuhinje, pomeni pa sir in poper, ki sta glavni zvezdi te jedi. Poleg soli, testenin, masla in oljčnega olja pa tudi edini sestavini, ki jih boste potrebovali. Iz kuhinjske omarice bomo izvlekli še lonec ter ponev, do okusne jedi pa nas loči le še dobrih deset kuharskih minut.

Cacio e pepe se običajno pripravi s špageti oziroma linguini. Pekorino, ki je prava vrsta sira za to jed, in pa poper se bosta ujela tudi z drugimi oblikami, če pri roki nimate teh.

Sestavine za 2 osebi

– 4 velike žlice ekstra deviškega oljčnega olja

– sveže mlet črn poper

– 225 g linguinov ali špagetov

– približno 55 g sira pekorino

– 30 g masla

– sol

Priprava

1. Najprej skuhajte testenine na zob.

2. Med tem na ponvi segrejte tri žlice oljčnega olja in na njem pri srednji temperaturi prepražite (1 minuto) zajetno količino popra. Tik preden so testenine kuhane, popru dodajte tri žlice vode, v kateri so se kuhale testenine.

3. V ponev dodajte maslo, počakajte, da se raztopi, nato pa ga pomešajte s prepraženim poprom.

4. Odcedite testenine in jih primešajte poprovi omaki. Vse skupaj potresite z naribanim pekorinom in dodajte žlico oljčnega olja. Vse skupaj mešajte, dokler se sir popolnoma ne raztopi.

5. Testenine morajo biti v celoti prekrite s kremasto omako. Če je ta pregosta, dodajte še eno žlico vode, v kateri so se kuhale testenine.

6. Testenine poljubno začinite s soljo ter jim dodajte še malce popra. Servirajte takoj.

Fotografija: Getty Images