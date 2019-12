VIDEO: Potratna potica – recept, ki je obnorel splet

Ena med slovenskimi ljubiteljskimi slaščičarji in slaščičarkami najbolj priljubljenih prazničnih slaščic je potratna potica. In marsikdo – si upamo zapisati večina? – sledi receptu Štefke Kop z Lovrenca na Pohorju. Najbrž tudi zato, ker je opremljen z videovodnikom po postopku. Do zdaj si ga je ogledalo več kot 16 tisoč ljudi.

Tega velikanskega prazničnega peciva se drži ime potica, čeprav razen orehov v enem od nadevov nima nič skupnega z njo. To je v bistvu zloženka iz več plasti biskvitov v temni in svetli barvi in nadevov, običajno gre za orehovega in skutnega, marsikdo doda tudi mak. Vse skupaj pa je ovito še v tanko plast testa, pojasni Štefka Kop.

Pretiravanja in opevanja so ji, pravi, zoprna, zato si dovolimo zapisati le, da je s svojimi objavami receptov za vsakdanjo košto in sladice redno dejavna v najbolj obiskanih slovenskih skupinah, ima tudi svojo spletno stran, blog Štefkine dobrote, sledilcev na Facebooku pa okrog 19.000.

Nekaj besed o avtorici prav te potratne potice, ki je zgoraj na fotografiji: po poklicu je sicer kemičarka, za kuhalnico je prijela pri 21 letih, ko je osnovala svojo družino in se priselila v možev dom. »Moja družina ima rada domače jedi, ne marajo modernih, še zlasti pa nimam ne želje ne časa, da bi hrano precizno aranžirala s pincetami.

Najraje imamo jedi na žlico: golaž, ki ga kuham z rebrcem jedilne čokolade, to me je naučila kuharica gostinca, pri katerem sem delala v pisarni. Pa ajmoht, juho iz svinjskih želodčkov, kislo zelje, pečenice v tem času.« Poleti pa je izvor večine sestavin domači vrt, ki je Štefki zelo pomemben.

Šest kilogramov in pol, 75 evrov

Potratna potica je njena najbolj znana sladica, se strinjava. Svojo prvo je na spletu objavila pred kakimi tremi leti in zanjo dobila prek tisoč všečkov. Ljudem se je zdelo osupljivo, kako natančno in pravilno potekajo plasti, pa zanimale so jih podrobnosti, kot je, ali se kaj pozna, ker uporablja za biskvit manj jajc, kot je navedeno v nekaterih drugih receptih, in kako velik mora biti pekač. Takrat je eden ob obeh sinov prišel na idejo, da bi kazalo postaviti svojo stran, in jo zdaj tudi ureja.

Po svoje je pravi fenomen, koliko ljudi se jo loti peči, čeprav je v bistvu eno samo pretiravanje, res potrata. Štef­kina tehta okrog šest kilogramov in pol, peka zahteva cel delovnik, torej osem ur, naša sogovornica pa je nekoč izračunala, da jo stane okrog 75 evrov, pri čemer je treba omeniti, da je vključila tudi energijo, pa ekološke sestavine, ki jih sama uporablja, in celo strošek dela. Letos, pravi, so zelo dragi orehi, ker je bila lani slaba letina.

Pri Kopovih jo pečejo za oba najpomembnejša praznika: veliko noč in božič, je pa za celo družino, kar upraviči velikost. Ko jo razrežejo na štiri dele, dobi vsak ravno prav, pa še za Štefkino mamo in prijatelje ostane velik kos. Je pa to okus in peka dogodek, v katerega se je naša sogovornica zaljubila, ko ji je potica prvič uspela – prikazala so se ji nebesa, pravi.

Iz izkušenj priporoča tudi tole: če boste potico pekli in vam bo ostajala, jo zamrznite, zavito v folijo ali v vakuumski vrečki, skuta se bo sicer skisala, tako v hladilniku kot na sobni temperaturi.

Praznični meni? Ne boste verjeli!

Pri gospe, ki je znana po preprostih domačih jedeh in med prve tri družinske favorite uvrsti ajmoht, si pač ne morem, da je ne bi vprašala, kaj jedo za praznike, za božič. Ne boste verjeli: »Mi vsak december kupimo meso in potem naredimo domače kranjske klobase. In te so naš tradicionalni jedilnik za božični večer: klobasa, gorčica, kuhana jajčka in domač kruh. Nobenega večhodnega menija,« se smeji Štefka Kop. Sledi pa božično kosilo, omeni pečenko štefani, svinjsko ribico, vsekakor pražen krompir, ki ga imajo vsi radi. Dve, tri jedi so na izbiro, ker je družina številčna, pravi.

Potratna potica

Po inštrukcijah Štefke Kop. Za velikost pekača: približno 40 x 35 x 8 cm.

Svetli biskvit (spečemo dva)

6 jedilnih žlic gladke moke T500

5 jajc

5 jedilnih žlic sladkorja

po 1 zavitek vaniljevega sladkorja in pecilnega praška

Temni biskvit

6 jedilnih žlic gladke moke T500

5 jajc

5 jedilnih žlic sladkorja

3 jedilne žlice grenkega kakava ali temne čokolade v prahu

po 1 zavitek vaniljevega sladkorja in pecilnega praška

Kvašeno testo

500 g gladke bele moke T500

200 ml mleka

100 g sladkorja – lahko manj

100 g zmehčanega masla ali olja

2 rumenjaka

2 jedilni žlici ruma

kocka kvasa

ščep soli

Orehov nadev

1 kg mletih orehov

300 ml stepene sladke smetane

200 g sladkorja

150 g stopljenega masla

1 jajce

50 ml ruma

Skutni nadev

1,5 kg skute

200 g sladkorja

1 jajce

zavitek vaniljevega sladkorja

Drugo

ostra moka za posip delovne površine, stopljeno maslo za premaz pekača, krušne drobtine za posip pekača, rumenjak za premaz potice, sladkor v prahu za posip potice

Priprava

1. Biskviti: jajca, sladkor, vaniljev sladkor penasto zmešamo. Postopoma dodamo moko, ki smo ji primešali pecilni prašek. Zmes prelijemo v globok pekač in pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj, približno 15 minut, odvisno od pečice.

2. Svetli biskvit spečemo dvakrat. Enak postopek ponovimo pri temnem, le da sestavinam dodamo kakav ali čokolado v prahu.

3. Orehov nadev: jajce, maslo, sladkor, vaniljev sladkor in stepeno sladko smetano primešamo k mletim orehom. Zmešamo v gladko zmes. (Če je nadev presuh, dodamo segreto sladko smetano, količino orehov lahko povečamo.) Nadev razdelimo na dve polovici.

4. Skutni nadev: vse sestavine zmešamo v gladko zmes. Razdelimo na dve polovici. Lahko dodamo večjo količino skute, če želimo bogatejši nadev.

5. Testo: v sredo moke naredimo jamico, vanjo stresemo zdrob­ljen kvas in postopoma dolijemo mleko, v katerem smo raztopili sladkor. Narahlo premešamo z žlico. Pustimo približno 15 minut, da kvas naredi mehurčke. Dodamo rumenjaka in druge sestavine ter zgnetemo v gladko testo. Če je lepljivo, postopoma dodamo moko.

6. Testo zelo dobro pregnetemo, najbolje v kuhinjskem robotu na stopnji št. 2, nato ga pomokamo in pustimo v posodi, da vzhaja približno 45 minut. Delovno površino pomokamo z ostro moko. Testo razvaljamo na debelino 2–3 mm in dvakratno velikost pekača. Položimo ga na pekač.

7. Sestavljanje potice: uporabimo pekač, v katerem smo pekli biskvite. Dobro ga premažemo s stopljenim maslom in posujemo z drobtinami. Sestavljamo po naslednjem vrstnem redu (od spodnjega sloja do zgornjega): testo (polovico položimo na dno pekača), orehov nadev (namažemo prvo polovico), svetli biskvit, skutni nadev (namažemo prvo polovico), temni biskvit, skutni nadev (namažemo drugo polovico), svetli biskvit, orehov nadev (namažemo drugo polovico), testo (prekrijemo z drugo polovico).

8. Sestavljeno potico prepikamo in namažemo z rumenjakom. Dodatno vzhajanje ni potrebno.

9. Pečemo v ogreti pečici na 180 do 200 stopinjah približno 30 minut oziroma tako dolgo, da dobi skorja zlato rjavo barvo.

Namig: Potice ni treba peči dalj časa, ker so biskviti že pečeni, zapečemo le kvašeno plast. Pečemo na spodnji rešetki z ventilatorjem. Pečeno potico po 15 minutah s pekačem vred obrnemo na leseno podlago, pokrijemo in pustimo čez noč, da se popolnoma ohladi. Ko je hladna, odstranimo pekač in posujemo s sladkorjem v prahu. Narežemo na rezine. Hranimo na hladnem.

Fotografije: Arhiv Štefke Kop