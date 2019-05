10 načinov, kako uporabiti grški jogurt

Grški jogurt je nadvse priročna sestavina.

Celo bolj priročna, kot bi si mislili. Poleg tega, da njegovo uživanje priporoča vrsta nutricionistov, je grški jogurt tudi nadvse okusen. Če ga uživate le za zajtrk in večerjo, preverite, kam vse ga še lahko umešate, da boste dobili okusne in inovativne grižljaje.

Namesto kisle smetane

Kisla smetana je okusno živilo, a zaradi manjše vsebnosti maščob in večje vsebnosti beljakovin, je grški jogurt boljša zamenjava. Zaradi podobnega okusa in teksture lahko tako kislo smetano zamenjate z grškim jogurtom in ga uporabite v palačinkah, tortiljah in še marsikje.

Makaroni s sirom

Zloglasen ameriški mac’n’cheese ne slovi ravno po kalorijski optimizaciji, saj poleg testenin vsebuje še cel kup mleka, smetane in masla. A jed vseeno lahko naredite manj kalorično. Namesto masla in smetane testeninam primešajte grški jogurt!

Prelivi za solato

Grški jogurt bo obogatil vrsto solatnih prelivov in posledično tudi solat. Zmešajte ga na primer z bučnim oljem, balzamičnim kisom, dodajte malce česna v prahu, soli in popra in nadvse okusen solatni dresing je pripravljen!

Cheesecake

Torte in tortice so kalorične, ravno zato jih označujemo za sladke pregrehe. A z grškim jogurtom lahko marsikatero tortico naredite z manj slabe vesti. In brez skrbi, ravno tako okusna bo!

V umešanih jajcih

Grški jogurt lahko umešate tudi v jutranja jajca. Tako boste dobili puhast umešan zajtrk, ki se še posebej prileže poleti ob sveže narezani zelenjavi in sveže iztisnjenem soku.

Kruh

Poznate mešanico moke za kruh? Tista, ki sama vzhaja! Če ji boste dodali le grški jogurt, boste dobili okusen hlebec sveže pečenega kruha. Mmm.

Namesto majoneze

Recepti, ki vsebujejo majonezo, navadno niso priporočljivi za tiste na dieti. A lahko jo zamenjate z grškim jogurtom in krompirjeva, francoska in podobne solate sploh ne bodo več tako redilne!

Juhe

Z grškim jogurtom lahko tudi zgostite juhe ter jim poudarite okus. Poizkusite brokolijevo ali cvetačno. Z grškim jogurtom sta naravnost božanski!

Koža

Grški jogurt ne sodi le na krožnik. Nadvse uporaben je tudi v kozmetiki. Namažite ga na razdraženo kožo od sonca ali pa iz njega naredite vlažilno masko. Vitamini in maščobe, ki jih vsebuje, vam bodo pomagali pri marsikateri dermatološki težavici.

Fotografija: Getty Images

Vir: Insider, TheKitchn