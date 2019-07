5 osnovnih poletnih receptov, ki jih morate poznati

Samo ključnega: tistega, ki zate najbolj uteleša poletje, smo rekli avtorjem, ki redno prispevajo ideje za Odprto kuhinjo.

In čeprav se to zdijo recepti, ki jih vsi že poznamo – ali ni tako, da jih je vseeno dobro imeti pri roki? Ne boste verjeli – niso samo ribe in morski sadeži!

Lahkoten obrok za štiri do šest jedcev. Tako hobotnica ne bo postala trda!

Po naše: zapečeni jajčevci s parmezanom. Za štiri. Izbor Mojce Koman. Prav presenečeni smo bili, ampak je fino!

Izbor Tamare Ružić (Gourmantica). Največja sladokuska med nami, ko gre za morsko hrano, njo smo vprašali prvo.

Popolno pečena in sočna riba, katere meso bo kar samo padlo s kosti.

Za spomin na našo morsko vasico, ki je potopljena v planjave samega rožmarina. Otročje preprosto, ampak začeti je treba dan prej.

Fotografije: Shutterstock, Getty Images, Tamara Ružić